Lo strano caso di Alisson: espulso due volte in una partita, il Var l’ha graziato in entrambi i casi – VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Piuttosto bizzarra l’avventura del portiere del Brasile Alisson questa notte: durante Ecuador-Brasile il numero uno del Liverpool è stato espulso due volte dall’arbitro, ma entrambe le volte è stato “salvato” dal Var. La tecnologia, insomma, gli è venuta due volte in soccorso: la prima volta per una gamba alta su Enner Valencia, la seconda per un pugnetto, in uscita, a Eduar Preciado. La cronaca buffa di una partita tutt’altro che tranquilla, visto che erano già stati espulsi sia Dominguez che Emerson Royal. Non Alisson, che alla fine è rimasto in campo per tutta la partita. Pur non potendo evitare il pareggio dell’Ecuador che intorno al 75esimo minuto ha riportato il punteggio in parità. La partita è finita 1 a 1. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Piuttosto bizzarra l’avventura del portiere del Brasilequesta notte: durante Ecuador-Brasile il numero uno del Liverpool è statoduedall’arbitro, ma entrambe leè stato “salvato” dal Var. La tecnologia, insomma, gli è venuta duein soccorso: la prima volta per una gamba alta su Enner Valencia, la seconda per un pugnetto, in uscita, a Eduar Preciado. La cronaca buffa di unatutt’altro che tranquilla, visto che erano già stati espulsi sia Dominguez che Emerson Royal. Non, che alla fine è rimasto in campo per tutta la. Pur non potendo evitare il pareggio dell’Ecuador che intorno al 75esimo minuto ha riportato il punteggio in parità. Laè finita 1 a 1. L'articolo ...

