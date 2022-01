LIVE Tsitsipas-Medvedev 6-7 6-4 4-6 1-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: break del russo nel quarto set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima e palla corta vincente di Tsitsipas. 1-4 Ace del russo. Ora per Tsitsipas si fa davvero durissima! 40-15 Il russo comanda lo scambio e trova grande profondità. Tsitsipas si arrende con un errore di rovescio. 30-15 Medvedev sale a rete dopo un ottima prima e Tsitsipas non controlla il passante di rovescio. 15-15 Doppio fallo del numero 2 al mondo. 15-0 Altro errore con il rovescio di Tsitsipas. 1-3 Tsitsipas SBAGLIA IL ROVESCIO E Medvedev VOLA SUL 3-1! 15-40 Tsitsipas prova un serve and volley ma non riesce ad alzare la risposta bassa di Medvedev. DUE PALLE break PER IL ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ottima prima e palla corta vincente di. 1-4 Ace del. Ora persi fa davvero durissima! 40-15 Ilcomanda lo scambio e trova grande profondità.si arrende con un errore di rovescio. 30-15sale a rete dopo un ottima prima enon controlla il passante di rovescio. 15-15 Doppio fallo del numero 2 al mondo. 15-0 Altro errore con il rovescio di. 1-3SBAGLIA IL ROVESCIO EVOLA SUL 3-1! 15-40prova un serve and volley ma non riesce ad alzare la risposta bassa di. DUE PALLEPER IL ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Tsitsipas-Medvedev 6-7(5) 6-4 2-3, semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : Medvedev-Tsitsipas LIVE, un set pari, semifinale Australian Open 2022 RISULTATO IN DIRETTA - Eurosport_IT : Inizia la semifinale tra Medvedev e Tsitsipas! ?? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ed… - diegonanni76 : Mattinata in live per seguire i due eventi principali: ?? Semifinale degli #AusOpen tra Medvedev e Tsitsipas dalle… - infoitsport : LIVE Tsitsipas-Medvedev, Australian Open 2022 in DIRETTA: si inizia alle 09.30 italiane -