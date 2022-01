La reazione del papà alla confessione della piccola è tutta da ridere

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Piccole bambine crescono. E per inon è mai semplice abituarsi all tempo che passa. Non fa eccezione David Beckham: l’ex campione di calcio ha condiviso su Instagram un momento indimenticabile nella vita di ogni padre. Ha appena scoperto, infatti, che ladi casa, Harper Seven, 10 anni, è alle prese con i primi segreti e i primi amori. I Beckham, ritratti di famiglia guarda le foto Leggi anche › David Beckham bacia la figlia sulle labbra. E scoppia (ancora) la polemica ...