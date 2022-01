I missili balistici di Kim Jong-un sono un messaggio per Joe Biden

Advertising

Esistono molti modi per inviare un messaggio. Il leader nordcoreano Kim Jong - un ha scelto di farlo attraverso i. La mattina del 27 gennaio la Corea del Nord ne ha lanciati due, precipitati in mare non lontano dalla zona economica marittima del Giappone. Dall'inizio di gennaio i lanci sono già ...Solo lunedì Pyongyang ha lanciato altri dueverso il Mar del Giappone nel sesto lancio dall'inizio del 2022. "La nomina della Corea del Nord non è neppure il caso più grave", spiega ...Esistono molti modi per inviare un messaggio. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scelto di farlo attraverso i missili balistici. La mattina del 27 gennaio la Corea del Nord ne ha lanciati due, ...«La nomina della Corea del Nord non è neppure il caso più grave», spiega al telefono il direttore UN Watch, Hillel Neuer. «L'arrivo della Nord Corea alla testa del forum non ha fatto seguito a un'elez ...