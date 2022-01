Giovane mamma muore improvvisamente: Sofia aveva 23 anni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una dramma ha sconvolto l’intera comunità del palermitano. Sofia Costatino, 23 anni di Termini Imerese, è stata trovata priva nel suo appartamento. Ad uccide la Giovane, secondo le primissime indagini, un malore fatale che non gli ha lascito scampo. Sofia muore improvvisamente a 23 anni La ragazza si stava preparando per andare a lavoro quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una dramma ha sconvolto l’intera comunità del palermitano.Costatino, 23di Termini Imerese, è stata trovata priva nel suo appartamento. Ad uccide la, secondo le primissime indagini, un malore fatale che non gli ha lascito scampo.a 23La ragazza si stava preparando per andare a lavoro quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Sophokles_nhmjs : @danalloydthomas Il TAR che ha dato ragione alla mamma di una giovane vittima del siero, la risposta degli avvocati… - formulagiaestro : ma poi quanto cazzo ve la prendete appena si fa una critica all’italia mamma mia, non è assolutamente vero che l’it… - italexit9 : Ora i #provax,diranno che non c'è alcuna correlazione tra i #vaccini,mentre chi ha la prima,seconda o terza #dose,m… - scarsafa : RT @Starbuck_KT: @MarilenaFalcon4 @ChimicoScettico Viene stabilito il 'fronte del male': la dottoressa 'novax' e la mamma 'novax' che merit… - _zehentner : RT @patfreitter: La giovane mamma non è stata curata perché non vaccinata? Un sospetto atroce, i familiari hanno presentato denuncia. Respi… -