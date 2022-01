Gf Vip | la confessione di Soleil a Gianmaria | cambia tutto

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Al Gf Vipsi trovano a parlare intimamente. Ladella influencertutte le carte in tavola Ancora una volta è lei a rubare la scena al Gf Vip. Stiamo parlando diStasi che da quando è iniziato il reality show condotto da Alfonso Signorini è senza dubbio una delle indiscusse protagoniste, grazie

Advertising

infoitcultura : La confessione di Delia Duran al GF Vip: “Ho avuto un flirt con Aida Yespica” - zazoomblog : Delia Duran e la confessione hot su un concorrente del GF Vip 4 VIDEO - #Delia #Duran #confessione… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, Delia Duran confessa di aver avuto un flirt con Aida Yespica - fanpage : #Gfvip, Delia Duran confessa di aver avuto un flirt con Aida Yespica - Clalblanca : RT @blogtivvu: Delia Duran ha avuto una storia con Aida Yespica: confessione bomba al GF Vip – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip confessione

Nella casa del GFè stato semplicemente se stesso, non ha recitato , lui è così, istrionico, pieno di vitalità, una bomba di idee' . Dichiara di aver deciso nel parlare per la prima volta di ...... Delia Duran e Soleil Sorgè , tre dei concorrenti della sesta edizione del ' Grande Fratello', ... - - > Ladi Delia Duran sul proprio passato Durante una chiacchierata nella casa, Delia ...Al Gf Vip Soleil e Gianmaria si trovano a parlare intimamente. La confessione della influencer cambia tutte le carte in tavola ...Durante una chiacchierata nella casa del "GF Vip", prima dello stacco dell'inquadratura, Delia Duran ammette di aver avuto un rapporto con Aida Yespica.