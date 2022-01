GF Vip 6 | Katia Ricciarelli e Soleil Sorge commentano l’atmosfera che si respira in Casa

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano davvero mai. Nella giornata del 27 gennaio,si sono trovate a riflettere sulche in quest’ultimo periodo siall’interno delladi Cinecittà, e su come gli equilibri tra i Vipponi siano drasticamente cambiati. A scombussolare il tutto, è stato l’ingresso indi Delia Duran, alla quale la cantante e l’influencer non hanno certamente risparmiato aspre critiche. GF Vip 6, Delia Duran sposta gli equilibri Nelle ultime ore,, si sono confrontate a lungo in camera da letto. Le due concorrenti si sono soffermate sui cambiamenti che hanno di fatto ...

