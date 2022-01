Formula E | E-Prix Diriyah qualifica-1 | Stoffel Vandoorne vince il duello contro Jake Dennis e conquista la pole

(Di venerdì 28 gennaio 2022)la prima-position dellaE 2022. Il portacolori di Mercedes ha primeggiato in finale il britannico(Andrett), non perfetto nel ‘’ che ha determinato la prima fila dello schieramento. L’olandese Nick De Vries (Mercedes), campione del mondo in carica, aprirà la seconda fila al termine di una sessione che ha regalato parecchie emozioni. I primi due turni del nuovo format, previsti sulla distanza dei 12 minuti, hanno promosso alla seconda fase Frinjs, Bird,e Rowland, il migliore nelle prime due sessioni di libere. Delusione per Buemi, Di Grassi e Vergne, out e costretti a partire fuori dalle prime quattro file della griglia. Anche la seconda fase non è stata da meno in ...

Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: Formula E, E-Prix Diriyah: a #Vandoorne la prima pole, debutto amaro per Giovinazzi. #SportMediaset - sportface2016 : #FormulaE, la griglia di partenza di gara 1 del #DiriyahEPrix : #Vandoorne in pole, #Giovinazzi ultimo - Antonio_Tatti_ : RT @sportmediaset: Formula E, E-Prix Diriyah: a #Vandoorne la prima pole, debutto amaro per Giovinazzi. #SportMediaset - sportmediaset : Formula E, E-Prix Diriyah: a #Vandoorne la prima pole, debutto amaro per Giovinazzi. #SportMediaset… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries Vandoorne Bird e Lotterer in semifinale - #Formula #E-Prix… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Prix

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche in vista di gara - 1 dell'E -di Diriyah 2022 diE , la prima tappa dell'ottavo Mondiale. E' l'esordio di Antonio Giovinazzi e c'è De Vries come campione in carica. Nuovo format per queste qualifiche: due gruppi da ...E -Diriyah - 1, Prove Libere 2: risultati Pos. Pilota Team Tempo 1 Oliver ROWLAND Mahindra 1:08.957 2 Sam BIRD Jaguar +0.015 3 Jake DENNIS Andretti +0.043 4 Antonio Felix DA COSTA DS Techeetah +...Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) showed the coolest head to win the final Duel and come out on top in Formula E's new qualifying showdown, besting Jake Dennis (Avalanche Andretti), in spite of the Brit ...Stoffel Vandoorne beat Jake Dennis to the fastest time in Formula E’s first ever qualifying final, claiming pole position for the Diriyah season opener.