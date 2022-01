ESO: il 6 Giugno arriva l’espansione The Legacy of the Bretons su Stadia (Di venerdì 28 gennaio 2022) All’interno di un livestream è stata annunciata l’uscita dell’espansione Legacy of the Bretons per Elder Scrolls Online, in arrivo il 6 Giugno su Stadia. Grazie a questa nuova espansione i giocatori esploreranno i discendenti dei clan Nedic e Aldmeri di High Rock, in attesa che il gioco distribuisca ulteriori contenuti nel corso del 2022. Avrai la possibilità di immergerti in questa nuova società, mentre affronti una nuova minaccia, sotto forma di ” The Ascendant Order” che cerca di bloccare Tamriel in una guerra senza fine! L’aggiornamento includerà anche: Nuova trama principale Missioni autonome Nuove prove PvE Nuovi Compagni Boss del Nuovo Mondo Ricompense uniche (obiettivi, collezionabili e altro…) https://youtu.be/kDdnrrJrisgVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ... Leggi su g-stadia (Di venerdì 28 gennaio 2022) All’interno di un livestream è stata annunciata l’uscita delof theper Elder Scrolls Online, in arrivo il 6su. Grazie a questa nuova espansione i giocatori esploreranno i discendenti dei clan Nedic e Aldmeri di High Rock, in attesa che il gioco distribuisca ulteriori contenuti nel corso del 2022. Avrai la possibilità di immergerti in questa nuova società, mentre affronti una nuova minaccia, sotto forma di ” The Ascendant Order” che cerca di bloccare Tamriel in una guerra senza fine! L’aggiornamento includerà anche: Nuova trama principale Missioni autonome Nuove prove PvE Nuovi Compagni Boss del Nuovo Mondo Ricompense uniche (obiettivi, collezionabili e altro…) https://youtu.be/kDdnrrJrisgVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ...

