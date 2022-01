Elezioni Quirinale | ipotesi Belloni Salvini | «Una donna in bamba al Quirinale Conte | «Più di un nome super partes»

Advertising

La7tv : #Propagandalive 'Speciale Elezioni Quirinale' - lunedì #31gennaio dalle 21.15 L'annuncio di @zdizoro durante la… - Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - SkyTG24 : DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 11 nuova votazione al Quirinale - CinoBalanico : RT @fratotolo2: “Pare che manchino all’appello almeno 19 voti espressi dal grandi elettori di Coraggio Italia e una quarantina da Forza Ita… - damianofiocc : RT @EdiPressTwit: VENERDÌ 28/01 - Elezioni #PresidenzaDellaRepubblica: la #Casellati si ferma a 382 voti e non raggiunge il quorum. I “gran… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Quirinale

Di Draghi, Casini o Mattarella come candidati per il"non parlo pubblicamente per un motivo molto semplice: in una situazione come questa qualunque nome io faccia e' un nome che ...La quinta giornata diper ilsi è aperta con una delusione per il centrodestra: niente da fare, alla quinta votazione, per la presidente del Senato, che ha ricevuto 382 voti, meno ...Quirinale, oggi la quinta chiama. Il centrodestra ha scelto: voterà Casellati. Muro del centrosinistra: "Con lei si va al voto", ...Tutti gli indizi portano a Elisabetta Belloni, prima donna a essere nominata Segretario generale della Farnesina ...