Don Matteo 13: Terence Hill Svela i Retroscena sull’Abbandono! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Don Matteo 13: Terence Hill non sarà presente nei panni del protagonista, ma finora si è sempre creduto che fosse stato lui a decidere spontaneamente di abbandonare. L’attore ora racconta la verità… Don Matteo 13 sta per tornare sui palinsesti della Rai. Come ormai tutti sanno, il prete più amato della televisione non ci sarà più. Terence Hill, infatti, ha abbandonato la fiction e al suo posto arriverà un nuovo parroco interpretato da Raoul Bova. Nel corso di un’intervista, l’attore di Don Matteo ha raccontato alcuni Retroscena finora sconosciuti sul sul suo addio. Don Matteo 13: Terence Hill Svela che la Rai ha rifiutato una sua proposta! Don Matteo 13 tornerà sulla ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Don13:non sarà presente nei panni del protagonista, ma finora si è sempre creduto che fosse stato lui a decidere spontaneamente di abbandonare. L’attore ora racconta la verità… Don13 sta per tornare sui palinsesti della Rai. Come ormai tutti sanno, il prete più amato della televisione non ci sarà più., infatti, ha abbandonato la fiction e al suo posto arriverà un nuovo parroco interpretato da Raoul Bova. Nel corso di un’intervista, l’attore di Donha raccontato alcunifinora sconosciuti sul sul suo addio. Don13:che la Rai ha rifiutato una sua proposta! Don13 tornerà sulla ...

