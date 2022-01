Advertising

iconanews : Covid: Spagna, picco dei contagi superato - Fabiostefano85 : RT @GianlucaStream: #covid Senza #greenpass Danimarca Inghilterra Svezia Finlandia Romania Spagna Portogallo Irlanda Germania Gre… - Chiara58015306 : RT @GianlucaStream: #covid Senza #greenpass Danimarca Inghilterra Svezia Finlandia Romania Spagna Portogallo Irlanda Germania Gre… - jobwithinternet : RT @GianlucaStream: #covid Senza #greenpass Danimarca Inghilterra Svezia Finlandia Romania Spagna Portogallo Irlanda Germania Gre… - GianlucaStream : #covid Senza #greenpass Danimarca Inghilterra Svezia Finlandia Romania Spagna Portogallo Irlanda Germania… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

Agenzia ANSA

"Tutto i dati indicano" che il picco dell'ultima ondata di contagi diinsia "stato superato": è quanto sostenuto dalla ministra della sanità iberica, Carolina Darias, in dichiarazioni a cronisti. "Vediamo che la discesa si consolida, dobbiamo essere ...... segnato da una ripresa dei contagi, da misure restrittive e dalla carenza di componenti ... Hanno retto invece, con performance trimestrali in questo caso superiori alle attese, Francia e. ...Uno dei personaggi più amati del festival di Sanremo, Beppe Vessicchio, è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso gettando nello sconforto migliaia di fan che sperano di poterlo vedere comunque ..."Tutto i dati indicano" che il picco dell'ultima ondata di contagi di Covid in Spagna sia "stato superato": è quanto sostenuto dalla ministra della sanità iberica, Carolina Darias, in dichiarazioni a ...