Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l'andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 143.898 su 1.051.288 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 378 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a -15, mentre quelli ordinari a -57. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 181.594. L'incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala l'indice di trasmissibilità Rt. L'incidenza dei nuovi Contagi è infatti pari a 1823 (rispetto al valore di 2011 della scorsa settimana), anche l'Rt si abbassa a 0,97 rispetto alla settimana precedente dove era pari a 1,31. Diminuisce il numero dei posti letto occupati per Covid nei ...

