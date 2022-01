Con mezzo parlamento astenuto, 337 voti per Mattarella. Segnale, anche ai leader: rieleggerlo Pomeriggio di vertici dopo la sesta votazione, si va verso una soluzione. Non necessariamente domani (Di venerdì 28 gennaio 2022) Draghi, Belloni, Casini, Cartabia, Severino. Mattarella. Che intanto, nella sesta votazione ha preso oltre duecento voti. Centrodestra astenuto dopo lo sfacelo di stamattina con il tentativo Casellati, progressisti con indicazioni di scheda bianca ma, appunto, molti consensi hanno riguardato il capo dello Stato in carica. Gli incontri del Pomeriggio pongono le candidature di Mario Draghi nell’ambito di una rosa condivisa comprendente Elisabetta Bellini, Pierferdinando Casini e, appunto, Sergio Mattarella sullo sfondo (tale perché non vuole essere rieletto, altrimenti in pole c’è lui). domani l’elezione? Enrico Letta, segretario Pd, si è detto ottimista. Salvini, Conte e Meloni si riferiscono ad una candidatura di una donna, Belloni o ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Draghi, Belloni, Casini, Cartabia, Severino.. Che intanto, nellaha preso oltre duecento. Centrodestralo sfacelo di stamattina con il tentativo Casellati, progressisti con indicazioni di scheda bianca ma, appunto, molti consensi hanno riguardato il capo dello Stato in carica. Gli incontri delpongono le candidature di Mario Draghi nell’ambito di una rosa condivisa comprendente Elisabetta Bellini, Pierferdinando Casini e, appunto, Sergiosullo sfondo (tale perché non vuole essere rieletto, altrimenti in pole c’è lui).l’elezione? Enrico Letta, segretario Pd, si è detto ottimista. Salvini, Conte e Meloni si riferiscono ad una candidatura di una donna, Belloni o ...

Ultime Notizie dalla rete : Con mezzo Baselli dice addio al Toro: "Con i granata, un viaggio bellissimo" "Ciao Toro: solo grazie". Daniele Baselli ha lasciato il club di Urbano Cairo dopo sei anni e mezzo: un film fatto di 190 presenze, 20 gol, un grande inizio, ma un finale che nessuno si sarebbe ...con ...

Delitto di Cogne, su Sky arriva il documentario che ricostruice l'omicidio del piccolo Samuele In mezzo, il mistero. Un mistero che per anni è stato raccontato con ossessione da tutti i media. Otto minuti che hanno cambiato la vita di una famiglia e il modo di raccontare il crime in Italia, ...

Naufragio in Florida, in mezzo al mare sullo scafo ribaltato: è un colombiano l’unico sopravvissuto Corriere della Sera Vlahovic, svelate le commissioni per gli agenti: le cifre Tocca quota 10 milioni il bonus legato ai risultati di Vlahovic in bianconero La Juventus presenta ufficialmente Dusan Vlahovic. Il serbo ha scelto il numero 7, fino a qualche mese fa sulle spalle di ...

Visite mediche e firma, Vlahovic nuovo giocatore della Juve TORINO (ITALPRESS) – Dusan Vlahovic ha iniziato oggi la sua avventura in bianconero. Il calciatore serbo, arrivato alla Juventus dopo tre stagioni e mezzo con la maglia viola della Fiorentina, è giunt ...

