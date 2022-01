Charlene di Monaco non tornerà a casa nelle prossime settimane: gli aggiornamenti ufficiali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Palazzo Principesco di Monaco ha condiviso un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della principessa Charlene pochi giorni dopo il suo 44esimo compleanno, che la reale ha trascorso in solitudine. Il Palazzo ha dichiarato che la moglie del principe Alberto si sta ancora riprendendo, ma che le sue condizioni procedono verso un miglioramento graduale. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Palazzo Principesco diha condiviso un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della principessapochi giorni dopo il suo 44esimo compleanno, che la reale ha trascorso in solitudine. Il Palazzo ha dichiarato che la moglie del principe Alberto si sta ancora riprendendo, ma che le sue condizioni procedono verso un miglioramento graduale. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Jacques e Gabriella di Monaco: tutta la tristezza per la mancanza di mamma Charlène - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco, Alberto in ansia: l'indizio sul suo ritorno. Chi è l'uomo misterioso in clinica - VanityFairIt : Alle celebrazioni in onore di Santa Devota, Patrona del Principato, i gemellini sono apparsi malinconici. La lontan… - ferramentavigli : L'inserto: Charlene di Monaco brutte notizie anche per i figli. - msn_italia : Charlene di Monaco, Alberto in ansia: l'indizio sul suo ritorno. Chi è l'uomo misterioso in clinica -