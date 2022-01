Valle Caudina | escavatore in fiamme | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBonea – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea sono intervenuti nella serata di ieri in via Capo di Sopra per spegnere l’incendio di un. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Montesarchio che hanno ascoltato il proprietario del mezzo, un 66enne. I caschi rossi dopo un primo sopralluogo stanno ora effettuando nuovi accertamenti per capire se il rogo possa essere doloso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.