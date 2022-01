Ultime Notizie Roma del 27-01-2022 ore 08:10 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio passa agli archivi La fumata nera anche il terzo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica su 978 grandi elettori presenti e votanti le schede bianche sono state 412 voti dispersi 84 le schede nulle 22 sono voti ha Sergio Mattarella 125 a seguire la sorpresa a Crosetto con 114 voti ben 51 voti in più rispetto a numero dei grandi elettori di Fratelli d’Italia pari a 63 poi le candidato degli ex grillini Paolo Maddalena con 61 voti pierferdinando casini 52 Giancarlo Giorgetti 19 il quarto scuro con il quorum che scende 505 voti si terrà oggi alle 11 il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero per ilattori provenienti da paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il Green ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio passa agli archivi La fumata nera anche il terzo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica su 978 grandi elettori presenti e votanti le schede bianche sono state 412 voti dispersi 84 le schede nulle 22 sono voti ha Sergio Mattarella 125 a seguire la sorpresa a Crosetto con 114 voti ben 51 voti in più rispetto a numero dei grandi elettori di Fratelli d’Italia pari a 63 poi le candidato degli ex grillini Paolo Maddalena con 61 voti pierferdinando casini 52 Giancarlo Giorgetti 19 il quarto scuro con il quorum che scende 505 voti si terrà oggi alle 11 il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero per ilattori provenienti da paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il Green ...

