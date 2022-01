Stare fermi uccide a guardare la tv | il rischio di ictus e infarti aumenta del 35%

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il movimento, l’attività fisica e l’esercizio quotidiano sono alcuni dei capisaldi per condurre una vita sana ed equilibrata e questo è risaputo da sempre (o, se non proprio da sempre, ormai da parecchi anni). Ma cosa succede effettivamente quando si rimane seduti per molte ore ogni giorno nella stessa posizione? Elementi classici del binge watching: cibo spazzatura e telecomandoLeggi anche -> Malattie autoimmuni in costante aumento: ecco perché il cibo spazzatura ne è una causa Uno studio condotto dal dottor Setor Kunutsor dell’Università di Bristol ha rilevato che quando le persone stanno ferme avviene che il sangue si deposita negli arti. Il dottor Kunutsor ha spiegato: “Quando ci si siede in una posizione angusta per lunghi periodi, il sangue si raccoglie nelle estremità anziché circolare e questo può causare dei coaguli di sangue”. Ovviamente questo avviene con ...