Rovesciate | dribbling | gol | le prodezze di Vlahovic a 10 anni | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rovesciate dribbling

Pianeta Milan

La stoffa del campione. Già da bambino Dusan Vlahovic mostrava un talento enorme. In questo video ecco l'attaccante della Fiorentina (promesso sposo della Juventus nel calciomercato di gennaio) all'..., conclusioni da distanza siderale,e pallonetti. Nell'anno spezzato tra il lockdown negli stadi e la riapertura, il calcio non ha di certo mancato di offrire il suo carico di ...Cinquanta buoni motivi per non perdere Milan-Juve: Theo-Cuadrado, Romagnoli e Morata, i due 10, gli allenatori, il campionato, l'arbitro...Luigi Garlando ...Nelle Marche sono nati alcuni dei migliori giocatori di calcio, anche se giocano in diverse squadre, hanno una cosa in comune e cioè quella di provvenire dalla stessa regione d’Italia. Il calcio è un’ ...