Quirinale: spunta un murale di Draghi in stile "Game of Thrones" vicino alla Camera (Di giovedì 27 gennaio 2022) In un vicolo vicino alla Camera dei Deputati è apparso stamani un murale con Mario Draghi e la "lotta per il Quirinale". Nella nuova opera dell’artista Tv Boy con l’immagine del premier in stile... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 27 gennaio 2022) In un vicolodei Deputati è apparso stamani uncon Marioe la "lotta per il". Nella nuova opera dell’artista Tv Boy con l’immagine del premier in...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #27gennaio: voto per il #Quirinale, per #Mattarella 125 schede.… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Risultati elezione Presidente della repubblica, anche oggi una fumata nera: al quarto scrutinio cresce #Mattarella e sp… - LaNotiziaTweet : Risultati elezione Presidente della repubblica, anche oggi una fumata nera: al quarto scrutinio cresce #Mattarella… - GazzettaDelSud : ?? FOTO ???? In un vicolo vicino alla Camera è apparso stamani un murale con Mario #Draghi e la 'lotta per il Quirinal… - Agenpress : Quirinale. Spunta il nome di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale -