Nella confusione tattica dei partiti la candidatura di Casini sembra sempre più solida (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il lungo viaggio verso la notte potrebbe portare qualcosa di nuovo, ma come ha detto Enrico Letta ieri sera «è tutto per aria, e non per colpa nostra». Ma lo stesso Letta ha assicurato che venerdì, alla quinta votazione, sarà il giorno buono (oggi ancora bianca). Potrebbe essere il gran giorno di Pier Ferdinando Casini, ma ci sono ancora molte ore prima dell’esito, vertici da fare, accordi da stipulare. Saranno ore molto lunghe. Nella omonima commedia di Eugene O’Neill le cose finiscono male e non vorremmo che la cosa accadesse anche in questa strana realtà della partita per il Quirinale. Già, perché in questo viaggio verso la notte condotto da quattro o cinque uomini politici in un Parlamento stordito dalle chiacchiere e dai pettegolezzi, dalle affermazioni e dalle smentite, nulla è sicuro dopo il fallimento anche della terza votazione, ancora una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il lungo viaggio verso la notte potrebbe portare qualcosa di nuovo, ma come ha detto Enrico Letta ieri sera «è tutto per aria, e non per colpa nostra». Ma lo stesso Letta ha assicurato che venerdì, alla quinta votazione, sarà il giorno buono (oggi ancora bianca). Potrebbe essere il gran giorno di Pier Ferdinando, ma ci sono ancora molte ore prima dell’esito, vertici da fare, accordi da stipulare. Saranno ore molto lunghe.omonima commedia di Eugene O’Neill le cose finiscono male e non vorremmo che la cosa accadesse anche in questa strana realtà della partita per il Quirinale. Già, perché in questo viaggio verso la notte condotto da quattro o cinque uomini politici in un Parlamento stordito dalle chiacchiere e dai pettegolezzi, dalle affermazioni e dalle smentite, nulla è sicuro dopo il fallimento anche della terza votazione, ancora una ...

Ultime Notizie dalla rete : Nella confusione Quirinale, il giorno più lungo di Letta tra Cassese, Draghi e infine Casini Dai risultati di Crosetto e Mattarella alle tattiche di Salvini. La terza giornata di votazioni si è chiusa nella confusione Il centrodestra si riunisce questa mattina prima del voto. Letta ai suoi grandi elettori: tutto completamente per aria e non per colpa nostra. Senza novità votiamo scheda bianca. il ...

Variante Omicron, Crisanti: "Plateau? Una settimana per capire se picco superato" Sulla quarta dose del vaccino anti - Covid "siamo nella totale confusione e la colpa è delle ditte che non rilasciano i dati. Ad oggi non si sa se servirà o meno. Brancoliamo nel buio" è il pensiero ...

Nella confusione tattica dei partiti la candidatura di Casini sembra sempre più solida Linkiesta.it Cassese, Draghi e infine Casini, il giorno più lungo di Letta Dai risultati di Crosetto e Mattarella alle tattiche di Salvini. La terza giornata di votazioni si è chiusa nella confusione Il centrodestra si riunisce questa mattina prima del voto ...

Piemonte, covid nelle scuole: incontro di Cgil Cisl Uil Scuola con l’ufficio scolastico regionale Si è svolto oggi un incontro tra il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dottor Manca, il commissario strategico della Regione Piemonte dottor Presti e le OOSS regionali.

