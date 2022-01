Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Vi invito a pregare ancora di più” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci invita a osare di più, affinché possiamo compiere ciò che può renderci davvero liberi. E non si tratta affatto di un atto di debolezza o di resa, come la mentalità del mondo vorrebbe farci credere. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, ci invita a osare di più, affinché possiamo compiere ciò che può renderci davvero liberi. E non si tratta affatto di un atto di debolezza o di resa, come la mentalità del mondo vorrebbe farci credere. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Vi invito a pregare ancora di più” - Rita_Sberna : Messaggio del 25 Aprile 2007 rivolto alla Parrocchia attraverso la veggente Marija di Medjugorje. “Cari figli, anch… - VivereLaVitaaa : RT @RadioMariaITA: #COMMENTO di P. LIVIO al #MESSAGGIO della #REGINA DELLA #PACE a #MARIJA DI MEDJUGORJE del 25 gennaio scarica & ascolt… - VivereLaVitaaa : RT @RadioMariaITA: H. 21:00 #Marija di #Medjugorje in diretta con P. Livio per il messaggio della Regina della Pace Padre Livio https://… - restucciasalva : RT @RadioMariaITA: H. 21:00 #Marija di #Medjugorje in diretta con P. Livio per il messaggio della Regina della Pace Padre Livio https://… -