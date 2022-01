L’Italia deve ancora imparare a fare “memoria”. Scrive Robiati Bendaud (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il senso e l’utilità del Giorno della memoria sono spuntati se tale data finisce per servire per lo più a commemorare con lacrime postume gli ebrei trucidati. L’importante sono gli ebrei vivi. Tradotto: la sfida non è fermarsi per il Giorno della memoria, ma comprendere e combattere il male multiforme e insidioso dell’antisemitismo, precedente e successivo alla Shoah, di cui quest’ultima fu “solo'” una riproposizione macroscopica ed estrema. Questo a fronte, soprattutto, di un antisemitismo ovunque in crescita e dilagante. La pandemia, ad esempio, ha contribuito anch’essa ad alimentarlo. Da un lato, vi è l’assurda autoidentificazione di molti no vax con gli ebrei perseguitati nella Shoah, a cui consegue una grave banalizzazione indebita della persecuzione nazifascista; dall’altro, simultaneamente, ricorre l’ossessione complottista, che avanza ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il senso e l’utilità del Giorno dellasono spuntati se tale data finisce per servire per lo più a commemorare con lacrime postume gli ebrei trucidati. L’importante sono gli ebrei vivi. Tradotto: la sfida non è fermarsi per il Giorno della, ma comprendere e combattere il male multiforme e insidioso dell’antisemitismo, precedente e successivo alla Shoah, di cui quest’ultima fu “solo'” una riproposizione macroscopica ed estrema. Questo a fronte, soprattutto, di un antisemitismo ovunque in crescita e dilagante. La pandemia, ad esempio, ha contribuito anch’essa ad alimentarlo. Da un lato, vi è l’assurda autoidentificazione di molti no vax con gli ebrei perseguitati nella Shoah, a cui consegue una grave banalizzazione indebita della persecuzione nazifascista; dall’altro, simultaneamente, ricorre l’ossessione complottista, che avanza ...

