Lecce-Vicenza, Meggiorini in lacrime: arrivano le scuse di Majer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ieri sera le immagini di Meggiorini in lacrime hanno fatto il giro del web. Il calciatore del Vicenza è crollato alla fine della sfida contro il Lecce a seguito di un battibecco con Majer. Il giocatore del Lecce si è scagliato contro Meggiorini, rivolgendogli parole non proprio dolci e, probabilmente, come trapelato da qualche labiale, ha coinvolto la madre del suo avversario, morta qualche anno fa. Nella tarda serata, Majer ha deciso di chiedere pubblicamente scusa e lo ha fatto con un post sui social: “a volte in campo si dicono cose che non si pensano, solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a Meggiorini. Mi dispiace davvero ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ieri sera le immagini diinhanno fatto il giro del web. Il calciatore delè crollato alla fine della sfida contro ila seguito di un battibecco con. Il giocatore delsi è scagliato contro, rivolgendogli parole non proprio dolci e, probabilmente, come trapelato da qualche labiale, ha coinvolto la madre del suo avversario, morta qualche anno fa. Nella tarda serata,ha deciso di chiedere pubblicamente scusa e lo ha fatto con un post sui social: “a volte in campo si dicono cose che non si pensano, solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a. Mi dispiace davvero ...

Advertising

sportmediaset : #SerieB: il Lecce si prende la vetta, 2-1 al Vicenza. #SportMediaset - fanpage : Brutto epilogo per Lecce-Vicenza di Serie B, con Meggiorini che è scoppiato in lacrime nel finale di partita per gl… - Gazzetta_it : Lecce, sei primo in classifica: 2-1 al Vicenza e Pisa superato. Meggiorini segna e piange #SerieB - infoitsport : Lecce batte il Vicenza ed è primo in classifica - CalcioWebPuglia : Serie B: Lecce-Vicenza 2-1, giallorossi primi in classifica -