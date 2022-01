Green pass illimitato i vaccinati con tre dosi Niente tamponi per chi arriva dall’estero (Di giovedì 27 gennaio 2022) Niente tamponi per chi arriva dall’estero. Il governo modificherà le regole in vigore dal 1° febbraio. No all’ingresso dei positivi in classe Leggi su corriere (Di giovedì 27 gennaio 2022)per chi. Il governo modificherà le regole in vigore dal 1° febbraio. No all’ingresso dei positivi in classe

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - DaniloMeliss : @itsme3791 Certo nessun passo in indietro. Ormai tornare alla normalità per questi menti folli è impossibile. Vorr… - xposeidone : RT @AzzurraBarbuto: Il green pass è una garanzia di ritrovarsi tra persone probabilmente contagiose le quali si ritengono sicuramente non c… -