Giornata della memoria, la lettera del presidente Anpi Pagliarulo: "Quel che è accaduto può ritornare, l'antifascismo e l'antinazismo siano fondamento dell'Ue"

Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa, guidata dal maresciallo Ivan Konev, liberava la città polacca di Oświęcim. Il nome tedesco di questa città è Auschwitz. Le truppe sovietiche della 60ª Armata scoprivano il lager e liberavano i sopravvissuti. Era l'inizio della rivelazione di un orrore la cui responsabilità ricadeva su di un intero Paese e sul suo regime, ma anche su altri governi che avevano partecipato – direttamente o indirettamente, nei campi di sterminio o nei borghi di tante città dell'Est europeo – al tentativo di cancellare un intero popolo. Il 20 luglio del 2000 veniva promulgata una legge approvata dal Parlamento italiano in cui "la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della memoria", dedicato al ricordo della Shoah.

