Fusione nucleare | gli scienziati californiani “accendono” il plasma

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Perché il sogno di energia pulita e illimitata diventi realtà, è necessario che la tecnologia alla base si auto-alimenti. In breve, che si replichi il processo che tiene accese le stelle. Ce l’hanno fatta per un istante gliamericani della National Ignition Facility (Nif), parte del Lawrence Livermore National Laboratory in California, per la prima volta nella Storia. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sull’autorevolissima rivista scientifica Nature a prima firma di Alex Bennett Zylstra e Omar Hurricane. Nell’articolo gli autori comunicano con malcelata soddisfazione che “dopo decenni di ricerca sulla, qui si è raggiunto uno stato diardente in laboratorio”. Quello stadio, detto “accensione” (ignition), è la soglia oltre la quale la reazione diventa autosufficiente: il...