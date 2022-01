Elezione del presidente della Repubblica | la diretta del voto per il Quirinale Fumata nera | 166 preferenze per Mattarella Vertice del centrodestra | torna l’ipotesi Casellati

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - erpedrini : RT @tizianamaiolo: L'arroganza di @EnricoLetta è senza limiti. Siamo arrivati alle minacce. Tutti i candidati del centrodestra sono 'divisi… - messorina52 : RT @matteorenzi: L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione del

Un colloquio che segnerebbe il 'ritorno in campo'Cav e che viene letto dai più come il segnale che l'ex governatore di Bankitalia resta comunque in pista. Tra i nomi sul tavolocentrodestra ...Arriverà la prossima settimana, comunque dopo l'presidente della Repubblica. Spiega Pier Paolo Sileri, sottosegretario alla Sanità: ' Oggi la percentuale dei vaccinati anche nella fascia ...Schermaglie continue e niente di fatto ancora per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica: e allora ecco come si renda necessaria la quinta votazione, di cui vi forniamo informazioni sulla da ...L'Italia non ha ancora il suo nuovo presidente della Repubblica, e dopo quattro giorni di votazione, non c'è ancora un accordo su un ...