Doc 2, perchè non andrà in onda il 3 Febbraio? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Doc 2 tornerà in onda giovedì 10 Febbraio su Raiuno: una settimana prima lascerà spazio alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. Anticipazioni Una settimana di stop per le nuove puntate di Doc – Nelle tue mani: giovedì prossimo, 3 Febbraio 2022, il medical drama campione d’ascolti con Luca Argentero, non andrà in onda per lasciare spazio su Raiuno alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus. Lo stesso Argentero è atteso salire sul palco dell’Ariston in una delle serate della kermesse televisiva e musicale d’Italia. Nulla è ancora confermato, ma dovrebbe farlo insieme ad altri due bellissimi della fiction, Lino Guanciale e Raoul Bova, che approfitteranno di uno spazio seguitissimo per presentare i loro nuovi progetti. Doc 2 tornerà regolarmente in ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022) Doc 2 tornerà ingiovedì 10su Raiuno: una settimana prima lascerà spazio alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. Anticipazioni Una settimana di stop per le nuove puntate di Doc – Nelle tue mani: giovedì prossimo, 32022, il medical drama campione d’ascolti con Luca Argentero, noninper lasciare spazio su Raiuno alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus. Lo stesso Argentero è atteso salire sul palco dell’Ariston in una delle serate della kermesse televisiva e musicale d’Italia. Nulla è ancora confermato, ma dovrebbe farlo insieme ad altri due bellissimi della fiction, Lino Guanciale e Raoul Bova, che approfitteranno di uno spazio seguitissimo per presentare i loro nuovi progetti. Doc 2 tornerà regolarmente in ...

Advertising

_lasilviaaa : Oggi si tira avanti perché stasera c’è Doc. - Smile_Isa7 : @Lucaargentero @DocNelleTueMani senti DOC datti una mossa a svegliarti però, perché noi sappiamo...?? - doc_stranaamore : RT @architetto1908: Quando il perché è forte, il come si trova sempre. - savemefrmmymind : @DrTrash7 no doc niente perché lo citano spero e non vedo mai niente - RondoneR : Una domanda per i 'romanisti doc' (non solo tifosi, ma esperti di Storia e tradizioni romane). Da quanto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc perchè "Anche la Shoah rischia di essere dimenticata" Mio nonno era un milanese doc. I miei non frequentavano la sinagoga, eravamo una famiglia di agnostici. Di fatto, scoprii di essere ebrea con le leggi razziste del 1938. Mio padre era un ex ufficiale,...

"Anche la Shoah è destinata ad essere dimenticata" Mio nonno era un milanese doc. I miei non frequentavano la sinagoga, eravamo una famiglia di agnostici. Di fatto, scoprii di essere ebrea con le leggi razziste del 1938. Mio padre era un ex ufficiale,...

Alfonso Signorini Trascorrer il Natale da solo ecco perch Gossip News Mio nonno era un milanese. I miei non frequentavano la sinagoga, eravamo una famiglia di agnostici. Di fatto, scoprii di essere ebrea con le leggi razziste del 1938. Mio padre era un ex ufficiale,...Mio nonno era un milanese. I miei non frequentavano la sinagoga, eravamo una famiglia di agnostici. Di fatto, scoprii di essere ebrea con le leggi razziste del 1938. Mio padre era un ex ufficiale,...