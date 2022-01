Di nuovo non funziona NoiPA con SPID: altri riscontri dall’assistenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bisogna armarsi ancora una volta di tanta pazienza se non funziona NoiPA, considerando il fatto che oggi 27 gennaio vengono segnalati nuovamente problemi di accesso con lo SPID. Nei giorni scorsi abbiamo provato ad esaminare la questione con altri articoli ed approfondimenti vari, affinché tutti potessero orientarsi al meglio in questo specifico contesto. Del resto, anche l’assistenza ha più volte fornito alcune linee guida per ottenere riscontri diretti, in base alla problematica che abbiamo registrato. Ancora non funziona NoiPA con SPID: altri chiarimenti dall’assistenza Per farvela breve, questo giovedì ancora non funziona NoiPA con accesso tramite SPID stando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bisogna armarsi ancora una volta di tanta pazienza se non, considerando il fatto che oggi 27 gennaio vengono segnalati nuovamente problemi di accesso con lo. Nei giorni scorsi abbiamo provato ad esaminare la questione conarticoli ed approfondimenti vari, affinché tutti potessero orientarsi al meglio in questo specifico contesto. Del resto, anche l’assistenza ha più volte fornito alcune linee guida per ottenerediretti, in base alla problematica che abbiamo registrato. Ancora nonconchiarimentiPer farvela breve, questo giovedì ancora noncon accesso tramitestando ...

