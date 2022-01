Delia Duran senza freni: rivela come sceglie le donne con Alex Belli «Mi piacciono femmili» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Delia Duran continua il suo percorso al Grande Fratello VIP senza peli sulla lingua, dopo aver confermato i rapporti di sesso a tre avuti con il marito Alex Belli e altre donne, ha confessato come avviene la scelta delle partner e qual è la sua tipologia di donna. Leggi anche: Grande Fratello Vip, chi è Stella, l’amica di Alex... Leggi su donnapop (Di giovedì 27 gennaio 2022)continua il suo percorso al Grande Fratello VIPpeli sulla lingua, dopo aver confermato i rapporti di sesso a tre avuti con il maritoe altre, ha confessatoavviene la scelta delle partner e qual è la sua tipologia di donna. Leggi anche: Grande Fratello Vip, chi è Stella, l’amica di...

