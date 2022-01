“Cotto e Mangiato”: timballo con funghi carciofi e taleggio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un piatto unico del recupero, che è possibile preparare in gran quantità e congelare. Ecco il timballo con funghi carciofi e taleggio. Cotto e Mangiato! Ingredienti 400 g riso originario, 2 bustina di zafferano, 200 g taleggio, 6 carciofi, 200 g funghi, formaggio grattugiato, burro, pangrattato Procedimento Affettiamo i funghi misti e li spadelliamo, a fiamma alta, con olio ed uno spicchio d’aglio. Puliamo i carciofi, li tagliamo a fettine e li facciamo cuocere in padella con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. In un tegame, facciamo ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un piatto unico del recupero, che è possibile preparare in gran quantità e congelare. Ecco ilcon! Ingredienti 400 g riso originario, 2 bustina di zafferano, 200 g, 6, 200 g, formaggio grattugiato, burro, pangrattato Procedimento Affettiamo imisti e li spadelliamo, a fiamma alta, con olio ed uno spicchio d’aglio. Puliamo i, li tagliamo a fettine e li facciamo cuocere in padella con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. In un tegame, facciamo ...

