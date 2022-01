Commisso ha fatto bene a vendere Vlahovic (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il dibattito si è acceso non appena è stato chiaro che il muro tra Dusan Vlahovic e la Juventus era crollato, portando alla realizzazione del colpo di mercato invernale più costoso della storia del calcio italiano. Ha fatto bene la Fiorentina e il suo patron, Rocco Commisso, a monetizzare incassando i 68 milioni di euro più bonus (75 in tutto) lasciando partire il suo talento, oppure avrebbe dovuto tenere duro come in estate e andare avanti così, pur con la certezza di vederne crollare la quotazione e il rischio di perderlo a zero nel giugno 2023? Dibattito che in realtà non dovrebbe nemmeno avere cittadinanza in un calcio alle prese con i bilanci scassati dalla storia cattiva gestione e dallo tsunami della pandemia, con i club a caccia di denaro a tutti i costi e le proprietà costrette a ripianare passivi da ... Leggi su panorama (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il dibattito si è acceso non appena è stato chiaro che il muro tra Dusane la Juventus era crollato, portando alla realizzazione del colpo di mercato invernale più costoso della storia del calcio italiano. Hala Fiorentina e il suo patron, Rocco, a monetizzare incassando i 68 milioni di euro più bonus (75 in tutto) lasciando partire il suo talento, oppure avrebbe dovuto tenere duro come in estate e andare avanti così, pur con la certezza di vederne crollare la quotazione e il rischio di perderlo a zero nel giugno 2023? Dibattito che in realtà non dovrebbe nemmeno avere cittadinanza in un calcio alle prese con i bilanci scassati dalla storia cattiva gestione e dallo tsunami della pandemia, con i club a caccia di denaro a tutti i costi e le proprietà costrette a ripianare passivi da ...

Advertising

capuanogio : ?? Perché #Commisso ha fatto bene a vendere #Vlahovic - ARabbier : @paolobertolucci Hai ragione ma sono 4 in 2 anni...forse bisognerebbe fare come ha fatto Commisso. Non può essere u… - ILSOB1LL4 : Un vero duro, ce ne fossero !?? #Vlahovic #Commisso l'attacco ai dirigenti della Juve: 'Negli Usa avrebbero fatto c… - ilconiatore : @Gazzetta_it Quanto vi siete offesi dal fatto che nel citato articolo del FT, Commisso dice anche che la Gazzetta n… - Marco_Scarcia : RT @FusatoRiccardo: Commisso sulla Juve: ' Negli Usa avrebbero fatto causa a questi farabutti'. Poi arriva il dindello e vende il suo migli… -