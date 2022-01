Cinque persone muoiono in una fabbrica: arrestato soldato ucraino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ucraina: Cinque morti e Cinque feriti, ma il colpevole è uno solo. Un soldato ucraino è stato arrestato dalla polizia. La scorsa notte il soldato era di guardia in una fabbrica aerospaziale, e nel mentre gli operai della fabbrica erano dentro a svolgere una normale nottata di lavoro. Tutto stava procedendo secondo le regole, fino al momento in cui il soldato, armato di un AK-47 e 200 cartucce, ha deciso di fare fuoco sui dipendenti, provocando un totale di Cinque vittime (quattro militari e un’operatrice) e altrettanti feriti. Ma perché? La causa, seguendo la logica, sarebbero possibili problemi mentali, ma tutto è ancora da confermare. Certo, questo episodio di violenza apparentemente immotivata ha scatenato le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ucraina:morti eferiti, ma il colpevole è uno solo. Unè statodalla polizia. La scorsa notte ilera di guardia in unaaerospaziale, e nel mentre gli operai dellaerano dentro a svolgere una normale nottata di lavoro. Tutto stava procedendo secondo le regole, fino al momento in cui il, armato di un AK-47 e 200 cartucce, ha deciso di fare fuoco sui dipendenti, provocando un totale divittime (quattro militari e un’operatrice) e altrettanti feriti. Ma perché? La causa, seguendo la logica, sarebbero possibili problemi mentali, ma tutto è ancora da confermare. Certo, questo episodio di violenza apparentemente immotivata ha scatenato le ...

Advertising

reportrai3 : Cinque milioni di dollari: tanto avrebbe pagato Licio Gelli per organizzare la strage di Bologna dove hanno perso l… - Agenzia_Ansa : Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata nel comune di Rezzato, in provincia di Bres… - etiamomnes : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Attacco armato in #Ucraina: almeno 5 morti. Almeno cinque persone sono rimaste uccise a seguito di un attac… - PasdaranFiSud : #Ucraina. Un soldato di vent'anni ammazza cinque persone, ne ferisce altre cinque e sparisce portandosi via l'arma.… - xulnet : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Attacco armato in #Ucraina: almeno 5 morti. Almeno cinque persone sono rimaste uccise a seguito di un attac… -