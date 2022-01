Calciomercato Napoli: pronto un rinforzo dalla Serie B (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Napoli prepara un colpo di Calciomercato per regalare a Spalletti un nuovo rinforzo: questa volta il profilo è della Serie B. Gli azzurri guardano al futuro per cercare nuovi innesti di spessore da inserire nel gruppo allenato da Luciano Spalletti. Colpi di mercato che servirebbero a rinforzare l’organico con calciatori già rodati e che hanno familiarità con il calcio italiano ed in particolare con la massima Serie. Il Ds degli azzurri Cristiano Giuntoli a lavoro (via Getty Images)A partire dalla prossima sessione di mercato, il Napoli dovrà dire addio a Lorenzo Insigne. Il numero 24 ha già trovato l’accordo e firmato con il Toronto. L’esterno d’attacco, campano di nascita, andrà in Canada e questi saranno gli ultimi mesi in azzurro per lui. La ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilprepara un colpo diper regalare a Spalletti un nuovo: questa volta il profilo è dellaB. Gli azzurri guardano al futuro per cercare nuovi innesti di spessore da inserire nel gruppo allenato da Luciano Spalletti. Colpi di mercato che servirebbero a rinforzare l’organico con calciatori già rodati e che hanno familiarità con il calcio italiano ed in particolare con la massima. Il Ds degli azzurri Cristiano Giuntoli a lavoro (via Getty Images)A partireprossima sessione di mercato, ildovrà dire addio a Lorenzo Insigne. Il numero 24 ha già trovato l’accordo e firmato con il Toronto. L’esterno d’attacco, campano di nascita, andrà in Canada e questi saranno gli ultimi mesi in azzurro per lui. La ...

