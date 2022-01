Advertising

UFiorentina : ? Fiorentina e il Tottenham non c’è solo Sofyan Amrabat, ma anche quello di Giovani Lo Celso?#pietroalmeida… - sportli26181512 : Fiorentina, vicina la cessione di Amrabat: Sofyan Amrabat è molto vicino al Tottenham: La Nazione scrive che il cen… - RadioRossonera : Il Tottenham cambia idea?? - dadoruxo1 : RT @SkySport: Il Tottenham insiste per Amrabat della Fiorentina: discorsi ben avviati #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Tottenham… - DilectisG : RT @SkySport: Il Tottenham insiste per Amrabat della Fiorentina: discorsi ben avviati #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Tottenham… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Amrabat

Il Napoli sta cercando un centrocampista in questi ultimi giorni di. Due sono le piste percorribili dalla banda di Luciano Spalletti, una italiana e una ... e precisamente adCommenta per primo Sofyanè molto vicino al Tottenham : La Nazione scrive che il centrocampista marocchino dovrebbe trasferirsi alla corte di Conte in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni . Le visite ...Calciomercato, Amrabat può essere il colpo a sorpresa del Napoli - ForzAzzurri.net Testata giornalistica dedicata alla SSC Napoli, al calcio in Campania e ai tantissimi Club Napoli presenti in Italia ...In Russia invece le trattative resteranno aperte fino al 22 febbraio, fino al 26 febbraio invece in Cina Calciomercato Sassuolo gennaio: i possibili colpi a una settimana dalla fine. Come stabilito da ...