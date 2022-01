Baerbock, sanzioni Mosca toccherebbero anche Nord Stream 2 (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Russia si espone a "conseguenze gravi" in caso di aggressione all'Ucraina. Lo ha ribadito la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che parlando al Bundestag ha sottolineato che le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Russia si espone a "conseguenze gravi" in caso di aggressione all'Ucraina. Lo ha ribadito la ministra degli Esteri tedesca Annalena, che parlando al Bundestag ha sottolineato che le ...

Advertising

StivaleDigitale : RT @Agenzia_Ansa: Per la ministra degli Esteri tedesca Baerbock: 'Le sanzioni a Mosca toccherebbero anche il gasdotto Nord Stream2'. La Rus… - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: Per la ministra degli Esteri tedesca Baerbock: 'Le sanzioni a Mosca toccherebbero anche il gasdotto Nord Stream2'. La Rus… - G_Innamorati : RT @Agenzia_Ansa: Per la ministra degli Esteri tedesca Baerbock: 'Le sanzioni a Mosca toccherebbero anche il gasdotto Nord Stream2'. La Rus… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Per la ministra degli Esteri tedesca Baerbock: 'Le sanzioni a Mosca toccherebbero anche il gasdotto Nord Stream2'. La Rus… - putino : La Germania sta lavorando su un “forte pacchetto di sanzioni” contro la Russia in caso di invasione dell’Ucraina, i… -