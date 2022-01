Ucraina | incaricato d’affari Usa a Roma | “Italia fondamentale nei colloqui a tutti i livelli”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “L’è un importante partner e alleato transatlantico ed è statain questi(sull’, ndr) a”, ha affermato l’ad interim all’ambasciata americana aThomas Smitham, nel suo intervento al Transatlantic Forum on Russia organizzato oggi dal Centro studi americani, Aspen Institute e dall’European Council on Foreign Relations. “Insieme aderiamo al principio che non vi possa essere nessuna discussione sull’Europa senza l’Europa, sulla Nato senza la Nato, e sull’senza l’”, ha precisato. “Fino a lunedì sera, quando il Presidente Biden ha parlato con i leader europei, tra cui il Presidente Draghi, abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina incaricato

ha detto Thomas Smitham, incaricato d'affari Usa a Roma. Misure dure contro Mosca - Se la Russia rifiuta la diplomazia e viola ulteriormente l'integrità territoriale, 'saremo totalmente uniti con i nostri alleati e partner per garantire che si parlasse con una sola voce in difesa della sicurezza dell'Europa e della sovranità dell'Ucraina": lo ha sottolineato Thomas Smitham, incaricato Usa. Gli Stati Uniti si aspettano "un possibile uso della forza militare" in Ucraina da parte della Russia "entro la metà di febbraio". Lo ha affermato il Dipartimento di Stato americano. Intanto gli Usa e ... Il Ministro degli Affari Esteri: "Continueremo ad adoperarci per sostenere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina".