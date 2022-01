Tecnica - BMW M4 Competition | un progetto a prova di pista

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della BMW M4. In tempi di supercar ibride ed elettriche pure, la M4 è costruita attorno a un classico della BMW: il sei cilindri in linea di tre litri. Quest'ultima declinazione, siglata S58, è dedicata alle versioni sportive (è nata nel 2019 per la X3M) ed è quindi stata progettata per resistere alle sollecitazioni e agli strapazzi della. Lo si nota già dall'albero motore di acciaio forgiato e dal basamento "closed deck", ovvero con un sottotelaio che unisce i supporti dell'albero stesso alle pareti del monoblocco, per incrementare la rigidità dell'insieme, aumentare le prestazioni e innalzare il regime massimo di rotazione, che così raggiunge i 7.200 giri/min. La sovralimentazione è garantita ...