Stato di emergenza e Green pass, non si andrà oltre il 31 marzo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La necessità di entrare in una nuova ottica della gestione pandemica è oramai tema di strettissima attualità. L'Oms ha detto chiaramente che potremmo entrare in una nuova fase, con una plausibile speranza di stabilizzazione, ma che è comunque "troppo presto per abbassare la guardia". Dunque è necessario, in attesa di capire se la variante Omicron segnerà l'attesa endemizzazione del virus, mettere in campo una serie di strategie. Che possano fare a meno delle misure legate allo Stato di emergenza, che non verrà prorogato. Ecco cosa potrebbe accadere. Nuove strategie Detto che che il grande merito della stabilizzazione è da imputare ai vaccini, che, nonostante il numero ancora elevato di contagi, hanno abbattuto drasticamente il numero di ricoveri e morti, le armi da sfruttare nel prossimo futuro sono: Una "forte" sorveglianza e monitoraggio di queste ...

