Sondaggio presidi | 32% classi infanzia in DAD | 23% primaria

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Molti soci nelle scorse settimane ci hanno chiesto di predisporre un quadro della situazione che rappresentasse all`opinione pubblica e al Ministero la situazione nella quale si trovano a operare. Malgrado i mille impegni hanno partecipato circa 1.300 dirigenti, che ringrazio moltissimo, su tutto il territorio nazionale. Rispondendo alle nostre domande ci hanno restituito l`istantanea del numero diche lo scorso venerdì erano in DAD e DDI. Parliamo di circa il 32% diin DAD alla scuola dell`e del 23% alla scuola. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, con una popolazione in larga parte vaccinata, la percentuale di DAD scende al 9% cui si contrappone un 29% diin DDI (modalità che non è presente nell`e nella ...

Antonello Giannelli, Presidente nazionale dell'ANP, presenta così, in una nota, i risultati del sondaggio effettuato presso gli iscritti e relativo alla giornata di venerdì 21 gennaio 2022. Conclude il Presidente ANP: "Si tratta di numeri in evoluzione che noi offriamo alla riflessione collettiva nella convinzione che la trasparenza costituisca presupposto fondamentale per la democrazia."