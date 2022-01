Sciopero infermieri, venerdì 28 gennaio 2022 il sindacato Nursind si ferma: manifestazioni e sit-in in tutta Italia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Li abbiamo definiti ‘eroi’, li abbiamo visti bardati, con tanto di mascherine, camici, visiere. Li abbiamo acclamati, con loro dai balconi abbiamo urlato che sarebbe andato tutto bene. E invece, bene, per gli operatori sanitari non è andato e non va, al punto che gli infermieri venerdì 28 gennaio incroceranno le braccia per la protesta nazionale indetta dal sindacato Nursind. Leggi anche: Sciopero trasporti Febbraio 2022, a rischio treni, bus e metro: ultime notizie, date e orari Sciopero infermieri venerdì 28 gennaio 2022 Lo Sciopero di venerdì 28 gennaio, su scala nazionale, sarà di 24 ore e gli infermieri, che sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Li abbiamo definiti ‘eroi’, li abbiamo visti bardati, con tanto di mascherine, camici, visiere. Li abbiamo acclamati, con loro dai balconi abbiamo urlato che sarebbe andato tutto bene. E invece, bene, per gli operatori sanitari non è andato e non va, al punto che gli28incroceranno le braccia per la protesta nazionale indetta dal. Leggi anche:trasporti Febbraio, a rischio treni, bus e metro: ultime notizie, date e orari28Lodi28, su scala nazionale, sarà di 24 ore e gli, che sono ...

