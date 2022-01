Schianto in A14 | l' ex candidato sindaco a Roma Alfio Marchini all' ospedale | ' È un miracolo | ma è tutto ok'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA - Bruttonella noette nel tratto marchgiano dell' autostrada A14 , all'altezza di Loreto, per, l'imprenditoreno giànella capitale nel 2016. ...

Advertising

zazoomblog : Schianto in A14 lex candidato sindaco a Roma Alfio Marchini allospedale: È un miracolo ma è tutto ok - #Schianto… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto A14

Quotidiano di Sicilia

ANCONA - Bruttonella noette nel tratto marchgiano dell' autostrada, all'altezza di Loreto, per Alfio Marchini , l'imprenditore romano già candidato sindaco nella capitale nel 2016. Marchini viaggiava ...... si è ribaltato al volante di una Audi Brutto incidente ieri notte sull'autostrada, all'altezza ... Ad aiutarlo, nel mantenere la freddezza subito dopo lo, forse l'esperienza acquisita ...ANCONA - Brutto schianto nella noette nel tratto marchgiano dell'autostrada A14, all'altezza di Loreto, per Alfio Marchini, l'imprenditore romano già candidato sindaco ...L'imprenditore romano già candidato nel 2016 alle elezioni amministrative di Roma era a bordo dell'auto che si è ribaltata in autostrada ...