**Quirinale: Letta, 'da me e Pd no protagonismo, è modo migliore di deragliare'** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Ho gestito questa vicenda senza mai sovrappormi a qualcun altro. Evitando una ricerca di protagonismo sfrenato - per noi come partito e per me stesso - perché ero sicuro che era il modo migliore per evitare di deragliare". Così Enrico Letta ai grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Ho gestito questa vicenda senza mai sovrappormi a qualcun altro. Evitando una ricerca disfrenato - per noi come partito e per me stesso - perché ero sicuro che era ilper evitare di". Così Enricoai grandi elettori Pd.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccat… - repubblica : Quirinale, Letta: 'Chiudiamoci in una stanza, pane e acqua e buttiamo la chiave: il Paese non può aspettare' - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - sulsitodisimone : Quirinale 2022, Letta: 'Non ci sarà presidente di destra, è nostra vittoria' - stagliacollo : RT @VittorioSgarbi: #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccata in… -