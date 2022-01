Quirinale, a Montecitorio si vota per la terza volta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è aperta a Montecitorio la seduta d'aula con il terzo voto per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. E' ultima votazione per la quale è necessaria la maggioranza di due terzi dei grandi elettori - 673 voti - per la scelta del nuovo capo dello Stato. Secondo quanto è emerso dalle indicazioni dei partiti i principali schieramenti, centrodestra e centrosinistra, sono orientati a votare ancora scheda bianca "per dare modo di ampliare il confronto, soprattutto oggi pomeriggio, e trovare un nome condiviso", spiegano fonti parlamentari. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è aperta ala seduta d'aula con il terzo voto per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. E' ultimazione per la quale è necessaria la maggioranza di due terzi dei grandi elettori - 673 voti - per la scelta del nuovo capo dello Stato. Secondo quanto è emerso dalle indicazioni dei partiti i principali schieramenti, centrodestra e centrosinistra, sono orientati are ancora scheda bianca "per dare modo di ampliare il confronto, soprattutto oggi pomeriggio, e trovare un nome condiviso", spiegano fonti parlamentari.

