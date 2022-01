Quirinale, 48 ore decisive prima del caos (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alla vigilia del quarto scrutinio per il Quirinale, giovedì 27 gennaio – con l’asticella abbassata a 505 voti – calano le schede bianche. Sui mercati finanziari, però, sale lo spread, a 140 punti base. Dai grandi elettori arrivano segnali più chiari. Nel terzo scrutinio sono stati 125 i voti per il Mattarella-bis; 114 preferenze a Crosetto, quasi il doppio dei 63 grandi elettori di FdI che lo ha candidato. Quarto è il giurista Maddalena, votato da Alternativa c’è e ex M5s, che raggiunge 61 voti; 52 preferenze per Casini, con la benedizione centrista. Otre a quelli della rosa presto sfiorita del centrodestra, con il petalo mai davvero coperto della Casellati, restano i nomi di Draghi e Casini. Quirinale, Salvini cerca Cassese? Matteo Salvini incontrerà gli alleati di governo, ovvero Pd, M5s, Iv. Il vertice dei leader del Centrodestra si terrà domattina ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alla vigilia del quarto scrutinio per il, giovedì 27 gennaio – con l’asticella abbassata a 505 voti – calano le schede bianche. Sui mercati finanziari, però, sale lo spread, a 140 punti base. Dai grandi elettori arrivano segnali più chiari. Nel terzo scrutinio sono stati 125 i voti per il Mattarella-bis; 114 preferenze a Crosetto, quasi il doppio dei 63 grandi elettori di FdI che lo ha candidato. Quarto è il giurista Maddalena, votato da Alternativa c’è e ex M5s, che raggiunge 61 voti; 52 preferenze per Casini, con la benedizione centrista. Otre a quelli della rosa presto sfiorita del centrodestra, con il petalo mai davvero coperto della Casellati, restano i nomi di Draghi e Casini., Salvini cerca Cassese? Matteo Salvini incontrerà gli alleati di governo, ovvero Pd, M5s, Iv. Il vertice dei leader del Centrodestra si terrà domattina ...

Advertising

ciropellegrino : Ma Fratelli d'Italia anziché #Crosetto perché non vota «100 ore di girato», così , giusto per ribadire. #Quirinale… - Tommasolabate : +++ A naso, si chiude nelle prossime ore. È tutto apparecchiato perché Conte, Letta e Salvini, prima della notte,… - you_trend : La quarta votazione, con quorum fissato a 505 su 1009, si terrà domani a partire dalle ore 11:00. #Quirinale #MaratonaYouTrend - NemesiBg : RT @lucedelaurentis: Questa foto risale al 21 luglio 2020. Giuseppe #Conte è a Bruxelles,stremato da 92 ore di trattative per far ottenere… - Kortt_Defense : RT @sole24ore: Quirinale, da Montecitorio il terzo voto per l'elezione del capo dello Stato - Il Sole 24 ORE -