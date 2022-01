Pregliasco non ha detto che «gli effetti pericolosi» dei vaccini saranno visibili «soltanto tra un po’»? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 26 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine pubblicata il 18 gennaio 2022 su Facebook. L’immagine oggetto della nostra verifica mostra un fotogramma della trasmissione Non è l’Arena (La7) con ospite Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi e professore associato di igiene generale e applicata all’Università degli studi di Milano, accompagnato da una presunta dichiarazione del medico, che avrebbe affermato: «i tempi richiedevano velocità nell’azione, quindi i vaccini sono stati lanciati in fretta e furia. Se poi avranno effetti pericolosi sui nostri organismi lo scopriremo, nostro malgrado, soltanto fra un po’». L’immagine veicola una notizia falsa. Il fotogramma ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 26 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine pubblicata il 18 gennaio 2022 su Facebook. L’immagine oggetto della nostra verifica mostra un fotogramma della trasmissione Non è l’Arena (La7) con ospite Fabrizio, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi e professore associato di igiene generale e applicata all’Università degli studi di Milano, accompagnato da una presunta dichiarazione del medico, che avrebbe affermato: «i tempi richiedevano velocità nell’azione, quindi isono stati lanciati in fretta e furia. Se poi avrannosui nostri organismi lo scopriremo, nostro malgrado,fra un po’». L’immagine veicola una notizia falsa. Il fotogramma ...

