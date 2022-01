Nuove aree giochi nei parchi di Anzio: il sopralluogo tecnico del Comune (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anzio – “In vista dell’imminente inizio dei lavori sono in corso i sopralluoghi tecnici dell’Amministrazione Comunale, finalizzati alla realizzazione delle Nuove aree gioco per bambini al parco pubblico della Pineta Mazza ad Anzio 2 ed all’ampliamento del parco delle Bouganville a Lavinio, che sarà attrezzato con nuovi arredi a disposizione delle famiglie”. Lo comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio della Giunta De Angelis, Gianluca Mazzi, impegnato nel dare impulso a tutta una serie di interventi di riqualificazione ed a dare seguito alla progettazione delle Nuove opere nei parchi cittadini di Anzio. “Presto due importanti polmoni verdi della nostra Città, come il parco della Pineta Mazza e quello delle Bouganville, già oggetto di recenti opere di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022)– “In vista dell’imminente inizio dei lavori sono in corso i sopralluoghi tecnici dell’Amministrazione Comunale, finalizzati alla realizzazione dellegioco per bambini al parco pubblico della Pineta Mazza ad2 ed all’ampliamento del parco delle Bouganville a Lavinio, che sarà attrezzato con nuovi arredi a disposizione delle famiglie”. Lo comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio della Giunta De Angelis, Gianluca Mazzi, impegnato nel dare impulso a tutta una serie di interventi di riqualificazione ed a dare seguito alla progettazione delleopere neicittadini di. “Presto due importanti polmoni verdi della nostra Città, come il parco della Pineta Mazza e quello delle Bouganville, già oggetto di recenti opere di ...

