Mario Giordano si dimentica di leggere tutto il testo della circolare firmata da Pregliasco (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Talmente fuori dal coro da escludere due voci fondamentali di quella circolare dell’Ospedale Galeazzi di Milano. Mario Giordano, anche martedì 25 gennaio, ha proseguito nella sua “battaglia” contro Fabrizio Pregliasco reo, secondo lui, di vietare gli interventi ai pazienti non vaccinati. Lo ha fatto mostrando il foglio che contiene il reale documento inviato dal medico che – direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico – ai colleghi. Ma lo fa mettendo in risalto solo una parte, senza fare nessuna citazione degli altri punti fondamentali. Senza vaccino, niente cure, @MarioGiordano5 : “E’ una cosa disumana”#Fuoridalcoro pic.twitter.com/nCUtAvqwxd — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 25, 2022 LEGGI ANCHE > Perché Striscia la Notizia se la prende con la Rai per la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Talmente fuori dal coro da escludere due voci fondamentali di quelladell’Ospedale Galeazzi di Milano., anche martedì 25 gennaio, ha proseguito nella sua “battaglia” contro Fabrizioreo, secondo lui, di vietare gli interventi ai pazienti non vaccinati. Lo ha fatto mostrando il foglio che contiene il reale documento inviato dal medico che – direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico – ai colleghi. Ma lo fa mettendo in risalto solo una parte, senza fare nessuna citazione degli altri punti fondamentali. Senza vaccino, niente cure, @5 : “E’ una cosa disumana”#Fuoridalcoro pic.twitter.com/nCUtAvqwxd — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 25, 2022 LEGGI ANCHE > Perché Striscia la Notizia se la prende con la Rai per la ...

ferrucciocor : RT @maurorizzi_mr: Leggo che Mario Giordano ha mostrato in trasmissione la famosa circolare interna firmata da #Pregliasco, questa. Visto… - castell32082033 : RT @tdrclaudio: Inguardabile Mario Giordano distrugge tutto quello che medici e personale sanitario stanno facendo pur di fare audience che… - lciucciovino : RT @giornalettismo: Mario #Giordano ha mandato in onda a #FuoridalCoro solamente una parte della circolare, firmata #Pregliasco, dell'Osped… - arquer12 : RT @maurorizzi_mr: Leggo che Mario Giordano ha mostrato in trasmissione la famosa circolare interna firmata da #Pregliasco, questa. Visto… - Stampregimental : RT @giornalettismo: Mario #Giordano ha mandato in onda a #FuoridalCoro solamente una parte della circolare, firmata #Pregliasco, dell'Osped… -