Lo United si libera di Martial: al Siviglia in prestito secco (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Siviglia Manchester United e Siviglia hanno raggiunto un accordo per il prestito al club spagnolo dell'attaccante francese Anthony Martial, fino al termine della stagione. La formula è quella del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Manchesterhanno raggiunto un accordo per ilal club spagnolo dell'attaccante francese Anthony, fino al termine della stagione. La formula è quella del ...

Advertising

carpethian77 : RT @gobboisback: @carpethian77 Io penso di sì. Per Giugno più di qualcuna, adesso dipende dalla società, è ai margini nello United e fra 5… - gobboisback : @carpethian77 Io penso di sì. Per Giugno più di qualcuna, adesso dipende dalla società, è ai margini nello United e… - AbdirizakTajir : RT @AliprandiJacopo: ????Robin #Olsen passa dallo Sheffield United all’Aston Villa, la #ASRoma ha dato il via libera ma riuscendo a inserire… - MEANDMOURINHO : RT @AliprandiJacopo: ????Robin #Olsen passa dallo Sheffield United all’Aston Villa, la #ASRoma ha dato il via libera ma riuscendo a inserire… - ciccia61 : RT @AliprandiJacopo: ????Robin #Olsen passa dallo Sheffield United all’Aston Villa, la #ASRoma ha dato il via libera ma riuscendo a inserire… -